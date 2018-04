Kondisi Kota Ende Kok Mulai Krisis Air

Laporan Reporter Pos Kupang.com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE--Kota Ende saat ini mulai mengalami krisis air bersih yang ditandai dengan mulai menipisnya persediaan air baku di PDAM Ende guna memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi warga di kota tersebut.

Kondisi air baku dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Dirut PDAM Ende, Soedarsono mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Selasa (3/4/2018) di Ende ketika dikonfirmasi mengenai ketersediaan air baku bagi warga Kota Ende.

Soedarsono menjelaskan sesuai dengan data yang ada menunjukan bahwa ketersediaan air baku bagi warga Kota Ende terus mengalami penurunan yang dimulai pada tahun 2011 ketersediaan air baku sebanyak 111 liter perdetik air yang dibutuhkan 90 liter per detik. Tahun 2012 air yang tersedia 110 liter per detik sedangkan yang dibutuhkan 93 liter per detik.

Tahun 2013 air yang dibutuhkan 96 liter perdetik air yang tersedia 109 liter per detik. Tahun 2014 air yang dibutuhkan 100 liter per detik sedangkan air yang tersedia 108 liter per detik.

Sedangkan tahun 2015 air yang dibutuhkan 117 liter perdetik air yang tersedia 107 liter perdetik. Tahun 2016 air yang dibutuhkan 127 liter per detik dan air yang tersedia 106 liter per detik serta tahun 2017 air yang dibutuhkan 129 liter per detik dan yang tersedia 105 liter per detik.

Soedarsono mengatakan bahwa saat ini stok air baku yang ada di PDAM Ende jumlahnya masih tetap sementara pada sisi lain permintaan akan air bersih terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya jumlah warga maupun pemasangan baru.

Soedarsono mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi warga maka pihak PDAM Ende terpaksa mengatur jadwal air menjadi lebih panjang dalam sepekan biasanya keluar dua sampai tiga kali maka kali ini terpaksa hanya sekali seminggu. Hal tersebut dilakukan agar semua warga bisa menikmati air meskipun dalam jumlah yang terbatas. (*)

