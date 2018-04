Benarkah Syahrini Tidak di Endorse Biro Jasa Pemberangkatan Haji dan Umrah First Travel?

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Penyanyi Syahrini menghadiri sidang lanjutan kasus penipuan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris, di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (2/4/2018). Syahrini hadir sebagai saksi untuk terdakwa Bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan.