Begini Reaksi Sang Ayah Saat Nonton Penampilan Abdul Langsung di Studio

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ada kejutan buat Ahmad Abdul di babak Spekta Show Top 3 Indonesian Idol 2018, Senin (2/4/2018).

Untuk kali pertama, Abdullah S. Baladjam, sang ayah, menyaksikan penampilannya secara langsung dari studio.

"Ini baru kesempatan, karena selama ini ke mana-mana, ada di Kupang di Lombok," ujar Abdullah kepada Sere, pembawa acara.

Abdullah yang datang bersama Fatin, adik Abdul, tak menyangka putranya bisa tampil di ajang pencarian bakat nyanyi tersebut hingga babak tiga besar.

Mendengar perkataan sang ayah, Abdul pun segera menuju pinggir panggung. Ia menghampiri dan langsung memeluk pria paruh baya itu.

"Selama ini saya tidak pernah melihat Ahmad (Abdul) nyanyi di mana-mana. Malam ini saya dapat lihat langsung di panggung yang sebesar ini. Sangat bangga, senang sekali," ucap Abdullah.

Momen tersebut pun berakhir. Mereka menyanyikan lagu Kiss Me yang dipopulerkan oleh Sixpence None The Reacher.

Ayahanda Abdul ikut nyanyi satu bait penutup di bagian refrain.(Nurul Hanna)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kejutan Buat Abdul di Top 3 Indonesian Idol, Ayahnya Nonton Langsung dari Studio