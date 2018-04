Barcelona Bakal Ucapkan Selamat Tinggal untuk Koleksi 100 Poin

POS-KUPANG.COM - FC Barcelona masih kokoh di puncak klasemen sementara dan sangat berpeluang meraih gelar juara Liga Spanyol musim 2017-2018.

Namun, The Catalans tampaknya harus mengucapkan selamat tinggal kepada koleksi 100 poin di La Liga musim ini.

Barcelona memang masih mempertahankan rekor tak terkalahkan musim ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Sevilla pada laga lanjutan Liga Spanyol, Minggu (1/4/2018) atau Senin dini hari WIB.

Namun, kehilangan dua angka berharga dalam laga itu membuat mereka sangat sulit mengoleksi 100 poin.

Saat ini Barcelona sudah mengoleksi 76 angka.

Secara matematis, Lionel Messi dkk bisa mencapai angka 100 karena masih ada delapan laga tersisa.

Itu artinya, Blaugrana wajib memenangi semua laga tersebut untuk mencapai angka 100.

Dengan demikian, mereka bisa mengulangi prestasi Barca era Tito Villanova pada musim 2012-2013 ketika mengoleksi tepat 100 angka pada akhir musim.

Catatan tersebut menyamai prestasi Real Madrid asuhan Jose Mourinho semusim sebelumnya (2011-2012), yang juga mengoleksi tepat 100 angka.

Namun, delapan laga tersisa yang akan dilakoni Barca tidak mudah. Secara berurutan, mereka akan menghadapi Leganes (home), Valencia (home), Celta Vigo (away), Villarreal (home), Deportivo La Coruna (away), Real Madrid (home), Levante (away) dan Real Sociedad (home).

Dari daftar calon lawan, setidaknya ada tiga laga yang terbilang sulit.

Itu terjadi ketika menghadapi Valencia, Villareal dan Real Madrid. Itu belum termasuk dua laga tandang ke daerah Galicia untuk melawan Celta Vigo dan La Coruna. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judu, Jalan Terjal Barcelona Menuju 100 Poin

