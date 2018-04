Anak Perempuannya Ulang Tahun, Jeremy Thomas Malah Minta Maaf. Kenapa ya?

POS-KUPANG.COM - Putri kedua pasangan artis Jeremy Thomas dan Ina Thomas, Valerie Thomas hari ini, Senin (2/4/2018) merayakan ulangtahunnya yang ke-19.

Sang ayah, Jeremy Thomas melalui akun instagramnya @jeremythomas_jt menuliskan ucapan menyentuh kepada putri semata wayangnya.

Bintang sinetron 'Tersanjung' ini juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada Valerie karena tidak bisa menemani sang putri di hari spesialnya itu.

Seperti diketahui, Valerie saat ini sedang menempuh pendidikan di London, Inggris.

"Terus Bersinar my little girl... terus berkarya, bersyukur kepada Tuhan,focuskan dengan energy yang positive dan tetap percaya akan anugerah Tuhan ya .. my Dear ..

selamat ulang Tahun ya .. keluarga kita bangga dengan Val.. Val sangat special ..

dad ngk kebayang.. klu ingat bayi kecil dad yg lahir prematur 7 bulan dan sekarang sdh bisa berkarya..

lucky Dad.. we all love u.. sorry Dad blm bisa menemani Val di special day ini.. spirit selalu hadir buat Val...

selamat ulang tahun my Dear - with super “Hugs” DAD JT"

Sementara sang ibu, Ina Thomas pun menuliskan harapan dan doanya kepada sang putri.