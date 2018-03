Oh Yeon Seo dan Kim Bum Berpacaran. Agensi Bocorkan Kisah Cinta Mereka

POS-KUPANG.COM- Ada pasangan baru di kalangan bintang drama Korea. Aktris Oh Yeon Seo (30) dan aktor Kim Bum (28) berpacaran.

Agensi kedua bintang drama tersebut langsung memberi konfirmasi setelah salah satu media Korea memberitakan bahwa Oh Yeon Seo dan Kim Bum terlihat jalan bareng.

Dalam berita itu disebutkan kedua artis peran itu menjadi dekat setelah bertemu dalam sebuah acara. Pertemanan mereka berubah menjadi hubungan cinta karena mereka memiliki banyak kesamaan minat.

"Setelah drama Hwayugi berakhir pada awal Maret lalu, mereka mulai berteman dari sebuah acara.

Persahabatan mereka berkembang menjadi hubungan asmara. Mereka saling menyukai dan mulai saling mengenal lebih dalam," kata Celltrion Entertainment, agensi yang menaungi Oh Yeon Seo.

Agensi Kim Bum, Starship Entertainment, menyatakan hal senada bahwa mereka berkenalan di sebuah acara bersama teman-teman. Lama-lama mereka pun berpacaran.

"Hubungan mereka masih awal," kata Starship.

Kim Bum merupakan artis serba bisa. Ia dikenal sebagai aktor, penari, penyanyi, dan model. Perannya yang paling terkenal adalah sebagai So Yijung dalam drama Boys Over Flowers.

Sementara itu, Oh Yeon Seo mengawali kariernya di dunia hiburan dengan girl group LUV. Setelah itu ia merambah dunia akting.

Ia pernah membintangi drama-drama terkenal seperti My Husband Got A Family (2012), My Sassy Girl (2017), dan drama terbarunya, Hwayugi.