Ini Jadwal Siaran Langsung Sepakbola 28-31 Maret: Jerman vs Brasil, Persija vs Arema

Jerman vs Brasil

POS-KUPANG.COM - Jadwal pertandingan sepakbola 28-31 Maret 2018 bakal melangsungkan laga-laga seru.

Banyak pertandingan internasional hingga lokal yang dapat disaksikan pekan ini.

Dalam laga persahabatan FIFA pekan ini terdapat pertandingan seru yang mempertemukan negara-negara top, di antaranya Jerman vs Brasil, Inggris vs Italia, dan Spanyol vs Argentina.

Laga-laga di Liga 1 Indonesia akhir pekan ini pun patut untuk ditonton, dua tim kandidat juara Persija dan Arema akan bersua pada Sabtu (31/3/2018).

Berpindah ke Liga Inggris, Manchester United, Liverpool dan Manchester City akan disiarkan langsung di Beinsport dan menemani akhir pekan para penggemar bola.

Berikut Jadwal pertandingan sepakbola 28-31 Maret 2018 :

Rabu, 28 Maret 2018

1:00 (Friendly Match) Mesir vs Yunani --> FOX Sports

1:45 (Friendly Match) Jerman vs Brasil --> Streaming

2:00 (Friendly Match) Inggris vs Italia --> Streaming