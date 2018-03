Ini Cara Membangkitkan Gairah Seksual Pasca Istri Melahirkan

POS-KUPANG.COM - Memiliki bayi di tengah keluarga selalu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan mana pun. Waktu yang tersita pun seolah diberikan tanpa "pamrih" demi menyambut kehadiran si "buah hati".

Pada saat yang bersamaan, -disadari atau tidak, tak sedikit pasangan yang lantas kehilangan gairah seksual, terutama bagi si ibu. Bisa karena waktu yang tersita untuk si bayi, atau pun karena perubahan bentuk tubuh hingga dia merasa tak lagi seksi di mata suami.

Intinya, keintiman di antara suami dan istri tak lagi lekat seperti saat masa bulan madu, atau saat masih hanya berdua.

Padahal, bagaimana pun keadaannya, keintiman seksual dalam hubungan suami istri harus selalu menjadi salah satu hal utama.

Bahkan, "kegiatan" itu harus menjadi hal yang dituliskan dengan jelas dalam daftar kegiatan.

Saat menyadari sedang berada dalam kondisi tersebut, suami dan istri harus menyepakati waktu yang spesifik untuk melakukan hubungan seks, dan membangkitkan keintiman bersama.

Pastikan tak ada hal-hal lain yang mengganggu di saat waktu yang telah "dijadwalkan" itu tiba.

"Komputer, televisi, dan piranti lainnya harus dipadamkan, bahkan ponsel pun harus dijauhkan," kata Ian Kerner, Ph.D., seperti dikutip dari artikel di laman babycenter.com.

Kerner adalah konselor seks dan pernikahan, yang juga penulis sejumlah buku, antara lain She Comes First, Love in the Time of Colic, dan Sex Recharge.