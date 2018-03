Yayasan Mardi Wiyata Gelar Seminar Bagi Para Guru

Laporan Reporter Pos Kupang.com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE--Yayasan Mardi Wiyata,Malang menggelar seminar bagi para guru yang berada didalam naungan Yayasan Mardi Wiyata juga bagi para guru SD dan SMP di Kota Ende, Senin (26/3/2018) di Aula Wisma Emaus.

Hadir sebagai pembicara utama dalam seminar tersebut, Munif Chatib selaku CEO Next Edu Surabaya dan juga selaku Direktur School Of Human Cibubur Bekasi.

Hadir juga Ketua Yayasan Mardi Wiyata Malang, Frater Monfort BHK serta para guru dari SMAK Frateran Ndao, Ende.

Seminar dengan tema penguatan Solidaritas Sekolah-Sekolah Mardi Wiyata tersebut dihadiri sekitar 100 orang guru. (*)

Baca: Kahiyang Ayu Makin Mempesona Saat Hamil Muda, Netizen : Bawaan orok tambah cantiik mba