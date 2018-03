Kok Bisa Pertamina Targetkan Konsumsi Premium Menurun

Laporan Wartawan POS_KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - Konsumsi bahan bakar premium di NTT ditargetkan turun dari tujuh per 10 orang menjadi 5 per 10 orang.

Untuk itu Pertamina akan melakukan beberapa langkah termasuk mengubah kebiasaan masyarakat yang menggunakan premium berganti menjadi menjadi pertalite atau pertamax.

Sales excecutif retail wilayah XII Pertamina, Wahyudi yang dikonfirmasi Senin, (26/3/2018) mengatakan konsumsi pertalite di NTT mengalami peningkatan di awal tahun ini.

"Konsumsi premium di awal tahun 81 persen tapi sekarang turun 77 persen. Jadi dari 10 orang yang pakai premium 7 orang sisa pertalite atau pertamax, katanya.

Di akhir tahun ini, Pertamina menargetkan penggunaan premium menjadi Lima orang dari 10 pengguna bahan bakar minyak dan sisanya menggunakan pertalite dan pertamax.

Untuk meningkatkan konsumsi pertalite maka pelan - pelan untuk ubah kebiasaan masyarakat dan juga akan tambah jumlah SPBU yang jual pertalite.

"Dengan memperbanyak SPBU yang menjual pertalite maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pertalite, katanya.

Sekarang ini dari 69 SPBU di NTT, ada enam SPBU yang tidak menjual pertalite sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun ini enam SPBU sudah bisa menjual pertalite

Sedangkan untuk pertamax, kata Wahyudi, baru di Timor dan Flores yang ada depot pertamax. Sedangkan di Sumba baru akan dibangun mulai tahun ini. (*)

