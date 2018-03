Al Ghazali Berikan Ucapan HUT Pacarnya, Netizen : 20 thun kok kaya 35 tahun, Muda an syahrini

POS-KUPANG.COM--Pada 25 Maret 2018 ini, Al Ghazali memberikan ucapan ulang tahun untuk kekasihnya Alyssa Gaduise.

Al mengunggah foto sang kekasih dengan balon-balon besar yang bertuliskan angka usia Alysa.

"Because you are so special, may this special day of your life be filled with very special things that life can offer. Happy birthday, sweetheart. @alyssadaguise"

Alyssa Gaduise. (Instagram Alyssa Gaduise.)

'Karena kamu sangat istimewa, semoga di hari spesialmu ini, kamu diberi kebaikan istimewa dalam hidup.

Selam ulang tahun sayang.-red'

Alyssa Gaduise. (Instagram Alghazi)

Melihat foto balon angka di belakang Alyssa, netizen banyak yang kaget dengan usia kekasih Al tersebut.

"masih 20 tahun ternyata"

"20 thun kok kaya 35 tahun . Muda an syahrini wajahnya"

"Gue 23 tahun kok kek masih anak2 ya. Lah dia 20th udh.... ahsudahlah "

Alyssa yang terlihat sangat dewasa, rupanya masih memiliki usia yang sangat muda. (*)