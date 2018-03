Ini Kebahagian Suster Marcelina Terkait Kemampuan Bahasa Inggris Anak Didik

Laporan, Brigita Dina Febriani

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---Fasih berkomunikasi Bahasa Inggris menjadi cita-cita Kepala Sekolah Menang Atas Swasta (SMAS) Katolik Bhaktyarsa Maumere di Pulau Flores, Suster Marceline Lidi, SSpS, S.Fil, Lic,kepada anak didiknya.

Bekerja sama dengan Dr. Paul Freeman, pengajar di University of New South Wales dan University of Technologi Sydney, diadakan kompetisi menulis sejak 2015. Dengan kompetisi, Suster Marcelina mendambakan anak didiknya punya pengalaman dan wawasan internasional.

Kompetisi berlangsung tiga tahun terbuka untuk semua anak didik di SMAS Bhaktyarsa. Tema kompetisi kali ini Somebody I Know, peserta bebas mengekspresikan tulisan tentang orang terdekatnya. Karya tulis itu dikirim kepada email Pamela Freeman, saudari Paul Freeman, seorang penulis buku yang juga adalah juri yang menilai hasil tulisan.

Suster Marcelina, mengakui kemampuan Bahasa Inggris anak didiknya semakin berkembang sejak diadakannya kompetisi menulis. Semula hanya 11 peserta ikut kompetisi sekarang menjadi 33 peserta.

Menurut Suster Marcelina, peserta yang berhasil belum dipastikan dikirim ke Australia, sebab tidak hanya kemampuan Bahasa Inggris yang baik yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan akademik melanjutkan sekolah di Australia. Karena itu, bimbingan diberi perhatian khusus untuk belajar.

"Ini kan proses. Kalau dikirim ke Australia, tidak hanya Bahasa Inggrisnya tetapi juga kemampuan akademiknya," ujar Suster . Marcelina, Sabtu (24/3/2018) siang di Maumere.

Ia mengakui muncul kebanggaan dalam diri anak didiknya. Kehadiran Paul Freeman sebagai penggagas kompetisi menulis membuat semua peserta didik punya kesempatan yang sama berkompetisi.

"Rasa bangga mereka sebagai penerus bangsa bertumbuh. Kami juga menghindari sejauh mungkin program-program mercusuar yang hanya fokus pada anak-anak tertentu membawa nama sekolah. Setiap anak punya kesempatan yang sama," ujar Suster Marcelina.

Kompetisi menulis ini, diakui Suster Marcelina terus berlanjut. Didukung fasilitas laboratorum Bahasa Inggris, peserta didik leluasa belajar. Program Bahasa Inggris `online' bekerja sama dengan PT Eduspec Indonesia membuat para murid percaya diri dan bersaing dalam kompetisi.*