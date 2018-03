Dr. Paul Freeman, Tak Berhenti Motivasi Siswa SMASK Bhaktyarsa

Laporan Brigita Dina Febriani

POS-KUPANG.COM, MAUMERE---God does not make rubish" Ungkapan sederhana dilontarkan Dr. Paul Freeman, Guru di SMA Cerdon College kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Katolik Bhaktyarsa Maumere di Pulau Flores, Sabtu (24/3/2018)..

Motivasi yang tidak pernah habis akhirnya berbuah manis. Sebanyakl 24 peserta menerima sertifikat dari Paul mengapresiasi partisipasi mereka mengikuti writing competition atau kompetisi menulis di SMAS Bhaktyarsa.

Tahun 2018, tahun ketiga kompetisi menulis. Kompetisi ini dibuka untuk semua siswa dan siswi SMAS Bhaktyarsa. Kali ini tema penulisannya Somebody I Know, menulis tentang orang terdekat. Tema ini dipilih sesuai dengan level mereka. Karya tulis di-email kepada Pamela Freeman, saudari Paul Freeman, seorang dosen dan penulis buku yang juga juri menilai karya tulis.

"Pamela, saudari saya yang menjadi juri lomba ini. Pamela memberi judul yang sesuai dengan level mereka. Judul kompetisi pertama Who I Am, judul kedua Someone Special in My Life, dan judul yang ketiga tentang Somebody I Know. Mereka kirim ke email Pamela dan dia yang periksa", kata Paul.

Paul ke Maumere diundang Romo Vens, M.G.L. Undangan ini untuk memenuhi permintaan Kepala Sekolah SMAS Bhaktyarsa, Sr. Marcelina Lidi, SSpS, S.Fil, Lic, membutuhkan sosok guru membantu peserta didiknya memiliki wawasan internasional.

Paul diajak Romo Vens, M.G.L, bertemu Uskup Maumere, Gerulfus Kherubim Pareira, S.V.D, ingin mengunjungi sekolah. Uskup Kherumbim merekomendasikan dua sekolah untuk dikunjungi yakni SDK Yos Sudarso Maumere dan SMAK Bhaktyarsa Maumere.

Paul mengatakan, semasa mengajar di Sydney, selalu memikirkan cara memberi apresiasi kepada murid-muridnya atas apa yang mereka punya. Apresiasi itu sama untuk semua murid, sehingga mereka punya motivasi untuk belajar.

Begitupun yang Paul lakukan sekarang, mengadakan kompetisi menulis dan terus memotivasi para murid SMAS Bhaktyarsa untuk belajar. Paul mengakui Maumere telah menjadi rumah kedua baginya dan anak-anak di sekolah adalah cucu-cucunya.

Dedikasi yang tidak pernah berhenti ini berasal dari ibu Paul Freeman. Ketika kali pertama Paul berada di Maumere, ibunya meninggal. Ibunya percaya bahwa ada sebuah tujuan yang ingin dibagikan kepada anak-anak terutama pendidikan. Kepercayaan ini membuat Paul memutuskan untuk mengabdi di SMAS Bhaktyarsa Maumere.

"Ketika saya di sini, mama saya meninggal. Dia (ibu) percaya bahwa ada suatu tujuan yang harus dibagikan dalam pendidikan. Sebagai keluarga, kami memutuskan ini cara yang sepantasnya untuk mengenang dia (ibu)", ungkap Paul.

Di masa pensiunnya, Paul mengatakan akan selalu membuat anak-anak menjadi lebih baik bidang pendidikan. Tidak hanya di SMAS Bhaktyarsa Maumere, sekolah lain pun akan didatanginya. Paul dan Pamela Freeman juga menyumbang buku ke perpustakaan SMAK Bhaktyarsa Maumere.

Ia mengatakan kegiatan ini akan tetap berjalan meskipun dia berada di lain tempat. Paul juga selalu mengatakan kepada murid-muridnya untuk jangan takut berbuat salah dan jangan takut gagal.

"Mereka harus belajar dan jangan takut berbuat salah. Tuhan tidak pernah membuat sampah, Tuhan mencintai mereka. God does not make rubish. Mereka adalah satu-satunya mereka. Tidak ada seseorang yang lebih baik dari mereka," ujar Paul.(*)

