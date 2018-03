David Bechkam di Jakarta, Menyapa dan Berbincang dengan Anak-anak

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Mantan pesepak bola David Beckham tiba di lokasi acara "AIA Sepak Bola untuk Negeri" di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Minggu (25/3/2018).

Karena lokasi lapangan diguyur hujan, Beckham, yang semula dijadwalkan akan ke lapangan untuk menyerahkan bola secara simbolis, menyalami para anak terpilih dari AIA di tempat depan Stadion Soemantri Brodjonegoro.

Terlihat Beckham menyalami dan berbincang dengan anak pada acara tersebut. Anak-anak pun terlihat antusias dan memanggil-manggil nama Beckham.

Pada acara ini direncanakan akan ada pertandingan amal antara AIA Junior Cup 2017 All Star vs Tim Merah Putih, 64 AIA Junior Cup All Star vs 4 pemain nasional, dan Indonesia Legend All Star vs Timnas U-16.

Selain itu ada pula donasi 10.000 bola kepada anak dan akademi sepak bola Indonesia kurang mampu yang secara simbolis akan diserahkan oleh David Beckham, mantan bintang Manchester United. (Eris Eka Jaya)