Betapa Kagetnya Lita saat Tulisan Surat Bahasa Inggris dapat Kategori Spesial

Laporan Brigita Dina Febriani

POS-KUPANG.COM|MAUMERE - Wajah Estrelita Liufeto (15) tampak terkejut dan bahagia ketika Dr. Paul Freeman, membaca karya tulisan surat Lita mendapat kategori spesial dalam lomba menulis surat Bahasa Inggris.

Tulisan Lita dikategorikan spesial karena menempatkan ‘pronoun’ (kata ganti orang) yang baik dalam tulisannya.

“Saya kaget. Tidak menyangka bisa dapat predikat spesial,” ucap Lita, usai pengumuman pemenang di Aula SMAK Bhaktyarsa Maumere, Sabtu (24/3/2018) siang.

Lita mengakui khawatir kalau ia menempatkan kata yang salah. Ia juga kesulitan mendapatkan ide yang hendak dituangkan dalam karya tulis bertema ‘Somebody I Know.’

Yohanes Nama Doan Lakonama, mengaku senang mengikuti kompetisi menulis mendapat juara dua. Meski sebenarnya Hans, sapaannya tidak suka menulis.

“Saya senang ikut berkompetisi. Apalagi dapat juara dua,” ujar Hans.

Hans menemukan kesulitan membedakan penggunaan ‘tenses’ (waktu). Namun Hans mengaku bisa mengatasinya setelah berkonsultasi dengan guru Bahasa Inggris SMP karena guru SMA tidak diperkenankan membantu siswanya.

Lomba menulis surat Bahasa Inggris diikuti 24 peserta SMAS Katolik Bhaktyarsa Maumere.

Paul Freeman pengajar di University of New South Wales dan University of Technologi Sydney, memprakarasinya dan telah berlangsung tiga tahun.

Kepala SMAS Katolik Bhaktyarsa, Suster Marcelina Lidi, SSpS,S.Fil, Lic, mengatakan semua karya tulis garapan peserta didik dikirim sendiri oleh peserta didik kepada Pamela Freeman, seorang penulis untuk menilainya. Pamela saudari kandung Paul Freeman. (*)