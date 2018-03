Wow! Peserta Ujian SMP di Kota Kupang 7.343 Orang

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Jumlah peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP di Kota Kupang sebanyak 7.343 orang. USBN akan dilakukan pada 9 -18 April 2018.

Hal ini disampaikan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MK2S) SMP/Mts se-Kota Kupang, Hendrik Adu, S.Pd, M.Pd kepada Pos- Kupang.Com, Sabtu (24/3/2018).

Menurut Hendrik, menjelang USBN pada April mendatang, MKS2 SMP Kota Kupang terus melakukan persiapan terhadap para siswa.

Ditanyai soal jumlah siswa peserta USBN, ia mengatakan, peserta USBN SMP di Kota Kupang sebanyak 7.343 orang dengan jumlah ruang ujian sebanyak 403 ruang ujian. Sedangkan jumlah pengawas yang disiapkan sebanyak 806 orang.

"Jumlah sekolah di Kota Kupang ada 58 sekolah dengan rincian SMP negeri 20 unit dan sisanya 38 unit SMP swasta. Jadi untuk pengawas ini, mereka akan mengawas USBN maupun saat UN," kata Hendrik.

Sedangkan soal persiapan, ia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anak-anak sejak tahun lalu.

"Sesuai petunjuk dan arahan dari Kadis Pendidikan Kota Kupang, Filmon J Lulupoy, S.Pd, M.M kepada pengurus MK2S, kami telah menggelar empat kali rapat kepala sekolah dalam rangka mempersiapkan anak-anak menghadapi USBN," kata Hendrik.

Dijelaskannya, persiapan sekolah menghadapi ujian itu dengan tujuan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan SMP di Kota Kupang.

"Kita sudah sampaikan agar sekolah lakukan bimbingan belajar tambahan dan sudah dimulai sejak Oktober tahun 2017. Ada juga try out pada November dan Desember 2017," katanya.

Dikatakannya, setelah try out, pihaknya menganalisis kemudian dilanjutkan dengan bimbingan belajar tahap dua yang dimulai pada bulan Januari 2018 dan try out pada Maret 2018. (*)