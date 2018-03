Kado Spesial Nan Romantis Raul Lemos kepada Sang Istri Krisdayanti di Hari Ulang Tahun

POS-KUPANG.COM - Diva Pop Indonesia, Krisdayanti genap berusia 43 tahun pada hari ini Sabtu (24/3/2018).

Perayaan hari jadinya digelar Jumat malam, bersama suami dan anak-anaknya.

Dilansir tribun-timur.com dari instagram Krisdayanti, perayaan ulang tahunnya tak terlalu mewah.

Tapi romantis. Lihat ekspresi kebahagiaan KD meniup lilin ulang tahunnya bersama dua anaknya.

Terpancar aroma bahagia dari sana.

Kejutan ulang tahun dari suaminya tercinta Raul Lemos membuat KD terharu.

Berikut keterangan foto di atas :

Amor ..You've sweetened my life with a humbled fabulous surprise birthday . It's one I will always remember.

@raullemos06 #surprise #garageparty #husbandact

Demikian tulisan KD. Raul Lemos Romantis bukan?

Amor adalah sapaan sayang KD terhadap suaminya yang kedua itu.