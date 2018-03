Dwi Rahayu, Pelajar Indonesia Raih Penghargaan di Konferensi Nuklir Tingkat Dunia

POS-KUPANG.COM - Pelajar Indonesia kembali mengharumkan tanah air dengan menyabet penghargaan di konferensi nuklir dunia.

Dwi Rahayu meraih predikat sebagai Best Student Contribution dalam konferensi gabungan International Youth Nuclear Congress (IYNC) dan Women in Nuclear (WiN) di San Carlos de Bariloche, Argentina, pada 11-17 Maret lalu.

Bertema Challenge the Present, Empower the Future, IYNC adalah jaringan global generasi muda profesional di bidang nuklir.

Mereka berusaha mempromosikan penggunaan sains dan nuklir secara damai untuk kesejahteraan umat manusia.

Setiap dua tahun sekali, IYNC mengadakan kongres dengan tujuan transfer ilmu tentang nuklir dari ilmuwan ke generasi muda.

Dwi menyabet penghargaan setelah memaparkan presentasi berjudul Perceptions of Indonesian Students Abroad Against Nuclear Energy as One of the Power Source in Indonesia.

Dalam presentasinya, Dwi menerangkan tentang pendapat dan kepedulian mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri tentang nuklir sebagai salah satu sumber energi di tanah air.

Kepada Kompas.com, mahasiswi S2 Jurusan Nuclear Power Engineering and Thermal Physics di Universitas Penelitian Nuklir Moskwa itu berujar, pesertanya tidak semua dari mahasiswa.

