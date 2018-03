Begini Cara Mengasah Kemampuan Bahasa Inggris di SMASK Bhaktyarsa Maumere

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Kemitraan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Katolik Bhaktyarsa Maumere di Pulau Flores dengan pengajar Dr. Paul Freeman di University of New South Wales dan University of Technologi Sydney, berlanjut.

Memasuki tahun ketiga, peserta didik dari sekolah itu diikutkan dalam lomba menulis surat Bahasa Inggris. Judul tulisan dalam lomba kali ini, Somobody I Know.

"Siang ini (Sabtu, 24/3/2018, red) pemenangnya diumumkan oleh Paul Freeman. Dia sudah datang di sekolah akan umumkan sendiri," kata Kepala SMAS Katolik Bhaktyarsa, Suster Marcelina Lidi, SSpS,S.Fil, Lic, kepada Pos-Kupang.Com, Sabtu siang.

Ia mengatakan, semua karya tulis garapan peserta didiknya dikirim sendiri oleh peserta didik kepada Pamela Freeman, seorang penulis untuk menilainya. Pamela saudari kandung Dr. Paul Freeman.

Menurut Suster Marcelina, lomba menulis surat Bahasa Inggris telah memotivasi peserta didik menggeluti Bahasa Inggris secara serius. Semua peserta yang ikut lomba menerima sertifikat, namun hanya tujuh peserta terbaik yang menerima hadiah uang tunai. (*)