Ayo Buruan, BNI Ajak Masyarakat Pakai YAP

Laporan Wartawan POS_KUPANG. COM, Hermina Pello

POS_KUPANG. COM, KUPANG - - BNI mengajak masyarakat untuk menggunakan Aplikasi YAP (Your All Payment ) Dengan aplikasi ini mengajak masyarakat untuk membayar non tunai.

"YAP untuk membiasakan orang untuk membayar dengan non tunai untuk menghindari uang palsu, uang lusuh atau rusak. Juga uang kecil agak susah sekarang, apalagi nominal seperti Rp 25 begitu sudah tidak ada. Makanya kita solusinya dia modelnya aplikasi handphone. Untuk YAP sudah ada penjualnya dan pembelinya, sekarang kita lagi cari pelanggannya,"kata Pemimpin Resiko BNI Cabang Kupang Imam Prihadi yang ditemui di lokasi Car Free Day di Jalan El Tari Kupang, Sabtu (24 /3/2018)

Dia menjelaskan aplikasi ini bisa diunduh di playstore di handphone. Kalau sudah aplikasinya bisa dibayar melalui kartu debit dan kredit bisa juga unitku itu program bayar kartu.

"Tinggal scan harga barangnya berapa tinggal masukkin. Jadi salah satu inovasi BNI untuk dukung program pembayaran non tunai. Di NTT ada beberapa yang sudah ada bisa menggunakan YAP, tergantung yang sudah ada logonya," katanya. (*)

