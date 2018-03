318 Peserta di SMPN 1 Langke Rembong Sudah 3 Kali Try Out, Begini Hasilnya

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM|BORONG - Kepala Sekolah SMPN 1 Langke Rembong, Alfonsus Nembot mengaku puas lantaran tiga kali try out 318 peserta ujian berbasis komputer (UNBK) di sekolah tersebut.

Tiga kali try out sejak Februari dua kali dan Maret satu kali hasilnya para siswa sudah mengerti dan mengetahui mengoperasikan komputer serta mengisi password dan menjawab pertanyaan UN.

"Kami sudah tiga kali try out bagi 318 siswa. Try out ini penting guna membantu siswa menyiapkan mental menghadapi UNBK.

Apalagi tahun pertama sudah sukses. Maka itu tahun ini harus lebih sukses,"ujar Alfonsus saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (23/3/2018) siang.

Alfonsus mengatakan, pihak sekolah dalam rangka UNBK sudah berkoordinasi dengan PLN untuk masalah listrik dan Telkom agar jaringan bisa aman.

"Kami bangun koordinasi biar proses UNBK bisa lancar," papar Alfonsus.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan bagi siswa UNBK agar benar-benar siap saat pelaksanaan UN. (*)