Minus Bali, Ini 25 Pantai Terbaik Dunia Versi TripAdvisor 2018. Pantai Apa yang Terindah?

POS-KUPANG.COM - Situs wisata TripAdvisor tahun ini kembali merilis pantai-pantai terbaik di dunia. Namun, tahun ini Indonesia sama sekali tidak mendapat posisi 1-25.

Pada tahun ini, predikat pantai terbaik dari ajang Travelers' Choice Award mengikutsertakan lokasi baru antara lain Kepulauan Turks and Caicos dan Pulau Galapagos.

Tiap destinasi yang terpilih telah didukung ringkasan yang apik dan mengejutkan dari para wisatawan.

Turis juga umumnya memberikan tips agar bisa memaksimalkan liburan di destinasi yang mereka suka.

Setiap tahun jutaan travelers membuat ulasan pada situs TripAdvisor, dan merunut berbagai tempat wisata termasuk pantai.

Hasil ulasan tersebutlah yang dijadikan acuan analisis TripAdvisor. Grace Bay tahun ini dinobatkan sebagai pantai terindah di dunia.

Pantai ini terletak di Kepulauan Turks and Caicos. Suhu rata-rata pantai ini dalam setahun 29 derajat Celcius, dan memiliki jumlah hari cerah sebanyak 319 hari.

Pasir putih yang terlihat bersih memang terbentang di pantai sepanjang 1,6 kilometer ini.

Wisatawan tak hanya bisa beraktivitas di atas permukaan lautnya, karena pemandangan bawah lautnya pun memesona.

Berikut urutan 25 pantai terbaik dunia versi Travelers' Choice Award TripAdvisor tahun ini, yang dikutip dari laman CNN, Selasa (19/3/2018).

1. Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos

2. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil

3. Varadero Beach, Varadero, Kuba

4. Eagle Beach, Palm-Eagle Beach, Aruba

5. Seven Mile Beach, Seven Mile Beach, Grand Cayman

6. La Concha Beach, San Sebastian, Spanyol

7. Clearwater Beach, Clearwater, Florida

8. Seven Mile Beach, Negril, Jamaika

9. Bavaro Beach, Bavaro, Republik Dominika

10. Playa Norte, Isla Mujeres, Meksiko

11. Elafonissi Beach, Elafonissi, Yunani

12. Falesia Beach, Olhos de Agua, Portugal

13. Fig Tree Bay, Protaras, Cyprus

14. Bournemouth Beach, Bournemouth, Britania Raya

15. Anse Lazio, Praslin Island, Seychelles

16. Manly Beach, Sydney, Australia

17. Santa Monica State Beach, Santa Monica, Cape Verde

18. Agonda Beach, Agonda, India

19. Kleopatra Beach, Alanya, Turki

20. Galapagos Beach at Tortuga Bay, Santa Cruz, Galapagos

21. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sisilia

22. Sharm El Luli, Marsa Alam, Mesir

23. Nungwi Beach, Nungwi, Tanzania

24. Punta Uva Beach, Punta Uva, Costa Rica

25. White Beach, Boracay, Filipina. (Muhammad Irzal Adiakurnia)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul 25 Pantai Terbaik Dunia Versi TripAdvisor 2018, Masih Adakah Bali