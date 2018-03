Lama Tak Muncul, Wajah Britney Spears Berubah Drastis hingga Sulit Dikenali

POS-KUPANG.COM- Oops I Do It Again.

Itulah judul lagu Britney Spears yang sangat populer di generasi akhir 90-an.

Bagi para 'mantan remaja', nama Britney Spears memang sangat melekat.

Tapi, kini namanya mungkin sudah tenggelam dengan para penyanyi wanita lain, seperti Ariana Grande atau Camilla Cabello.

Nah, lama tak ada kabarnya, Britney Spears, yang kini berusia 36 tahun, tiba-tiba muncul dalam iklan brand fashion premium asal Perancis, Kenzo.

Penampilan Britney langsung menimbulkan kehebohan tersendiri di media sosial.

Sejumlah netizen mengaku pangling, melihat wajah baru Britney Spears.

Kritikus musik pop, Joe Coscarelli berkomentar di akun Twitter-nya : Apa kita....yakin.... ini adalah Britney Spears . . . ?

Pengguna Twitter berakun @Darcy333 berkicau : Jika ini memang Britney Spears, maka aku tak akan pernah tahu. Apa yang terjadi dengan (operasi) plastik?!

Beberapa netizen malah mengomentari usaha 'memaksa' tim iklan untuk menjadikan Britney kembali nampak seperti remaja.