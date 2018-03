Ya Ampun! Baru Sebulan Nikah, Suami Pergoki Istrinya Check Out dari Hotel dengan MC Pernikahannya

POS-KUPANG.COM - Sungguh mengejutkan, setelah sebulan menikah, suami ini memergoki istrinya cek out dari hotel bersama pria yang adalah MC pernikahan mereka dulu.

Bahkan perselingkuhan ini juga diakui sendiri oleh pria yang menjadi pebinor.

Si suami kemudian mengunggah foto istri dan pria idaman lain (PIL) saat sedang check out ke Instagram.

Melalui akun Instagram @m*****l_s*******_a** si suami memposting foto berikut ini pada tanggal 12 maret 2018.

Akun Instagram @m*****l_s*******_a** juga menulis:

"This is what happens when you marry and adopted #whore. After a 1 month of wedding, you caught your wife, cheating with another man. Checking out from a hotel. @ol********** @b**********_mc"

Suami memergoki istri dengan pria lain di hotel (Instagram)

Perselingkuhan dalam rumah tangga MS (suami) dan OC (istri) ini bahkan sampai disebarluaskan oleh beberapa akun.