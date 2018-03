Top 5 Spektakuler Show Indonesian Idol 2018

POS-KUPANG.COM - Malam ini pukul 21.00 WIB (Senin,19/3/2018), ajang pencarian bakat Indonesian Idol memasuki babak Top 5 Spektakuler Show.

Di babak ini, lima kontestan akan bersaing memperebutkan posisi empat besar di ajang bernyanyi paling bergengsi di Indonesia ini.

Tentu saja, mereka telah mempersiapkan penampilan terbaiknya.

Para kontestan akan membawakan lagu pilihan:

1. Ayu Putrisundari - Rapuh dari Agnez Mo

2. Ghea Indrawari - Tiba-Tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda

3. Maria Simorangkir - Domino dari Jessie J

4. Ahmad Abdul - You Are The Reason dari Calum Scott

5. Joanita Chatarine - This Is Me dari Keala Settle

Babak Top 5 bertajuk Special Challenge Millenial Colaboration.