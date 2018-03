Tampil Polos Tanpa Make Up ke Sekolah, Nitizen Kompak Sebut Marion Jola Lebih Cantik

POS-KUPANG.COM - Finalis Indonesian Idol, Marion Jola kembali ke kampung halamannya, Kupang.

Hari ini, Senin (19/3/2018) Marion Jola terlihat kembali ke sekolah, mengikuti ujian.

Sebelum mengikuti ujian, Lala disambut teman dan guru-gurunya di SMA Kristen Mercusuar, Kupang.

Pantauan Pos-kupang.com melalui akun instagram @lavers.id, sebuah video menunjukkan sebelum mengikuti ujian, Marion menyanyikan sebuah lagu yang pernah ia bawakan ketika audisi yaitu That's What I Like milik Bruno Mars.

Marion Jola terlihat menggunakan jaket berwarna merah, kacamata dan rambutnya diikat.

Marion tampil polos tanpa make up dengan balutan baju seragam putih abu-abu.

Berikut video tersebut.