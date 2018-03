Gila! Maia Estianty Santap Malam di Paris, Harga Menunya Bisa Buat Beli Iphone Terbaru

POS-KUPANG.COM--Maia Estianty, merupakan salah satu artis yang kerap mengunjungi berbagai negara di benua Eropa.

Kali ini, mantan istri Ahmad Dhani itu diketahui tengah menikmati berada di Paris.

Selama berada di negara romantis itu, Maia dan sang sahabat, Jessica Chaijaya menikmati beberapa kegiatan.

Maia pun sempat mengunggah beberapa kegiatannya di akun Instagram miliknya.

maia estianty dan al ghazali (instagram)

Salah satunya, ia menikmati makan malam di restoran Penati al Baretto, Italia.

Seperti dilansir tim TribunStyle.com melalui akun Instagram Maia, ia rupanya memilih makanan yang langka.

Pada foto yang diunggah Kamis, (15/3/2018) tampak Maia selfie dengan menu makan malamnya yaitu Truffle Mushroom.

"Dinner with my fave truffle mushroom. Look look look, so big...

#truffles #maiaestianty #diarymaia #eutrip2018 #paris #michelinstar," tulis Maia pada captionnya.

Tak hanya langka, dilansir dari Cbs News, Truffle merupakan jenis jamur termahal di dunia.

Maia Estianty ((instagram @maiaestiantyreal))

Kabarnya harga jamur Truffle itu dibanderol mulai dari USD 93 setara dengan Rp 1,3 juta hingga USD 1300 setara dengan Rp 17,8 juta per kg, seperti dilansir tim TribunStyle.com melalui Truffle Addict.

Maia Estianty dan Marion Jola (Instagram dan YouTube)

Tak heran, unggahan Maia itu pun menarik perhatian warganet.

Beberapa dari mereka mengatakan jika harga Truffle Mushroom mahal hingga menebak menu dinner Maia.

betsaidabetty : "10 jt iku."

pinkshop_surabaya : "Waw itu harga jamurnya mahal bgt 1000$ an, jamur langka."

jamur Truffle (google/akcdn.detik.net.id)

evolashd : "Uiiiiihh..makanannya enaakkk, sayangnya mahaaal."

diah_amelia14 : "OMG.. jamur truffle salah satu jamur paling mahal didunia."

aldi.firmansyah72 : "Waw so amazing, Jamur truffle harganya mahal bun wkwk @maiaestiantyreal."(*)

