Chef Harada Meninggal Dunia, Instagramnya Dibanjiri Ucapan Berduka

POS-KUPANG.COM - Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Chef Harada atau Hiromitsu Harada menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin (19/3/2018) pukul 02.15 WIB.

Kabar ini disampaikan lewat akun Instagram putrinya Ayumi Harada.

Melalui akun Instagram @ayummyy426, ia menyampaikan ucapan belasungkawa.

"Dear Papa. Ayumi melihat perjuangan papa dari awal. Semakin Hari Ayumi melihat kemajuan dan semangat Papa, Semakin Ayumi Cinta kepada papa. Papa bener benrer Hebat. Tiada yang akan bisa ganti posisi mu di hati ku pa. papa adalah super hero ku. Always. Always. Rest in Peace Papa," tulisnya dalam akun Instagramnya.

Unggahan Ayumi Harada ini mendapat banyak tanggapan dari warganet.

Mereka menyampaikan belasungkawa terhadap Ayumi dan keluarganya.

@iman_kurniadi: R.I.P Chef Harada,terima kasih tlaah menghibur insan televisi tanah air slama ini...smoga amal ibadah mu d terima d sisi NYA...buat @ayummyy426 yg tabah dn harus kuat sperti Papa....

@raranoviyanti: Rip chef . Yang tabah ya kak , bakal kehilangan bgt sosok chef harada yg lucu

@wiwitsoe: Inalillahi wainnailaihi rojiun...turut berduka cita.. Semoga Amal ibadah Almarhum diterima Allah SWT.. Semoga keluarga yg ditinggalkan diberi ketabahan.. Selamat jalan chef harada

@ewillian1985: Turut berdukacita atas kepergian Chef. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan bagi keluarga yg ditinggalkan. @ayummyy426