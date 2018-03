Chef Harada Asal Jepang Dikabarkan Meninggal Dunia

POS-KUPANG.COM--Kabar duka datang dari Chef Harada. Chef bernama lengkap Hiromitsu Harada ini dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Senin (19/3/2018).

Kabar duka ini dikabarkan oleh sang putri sendiri, Ayumi Harada melalui akun Instagramnya @ayummyy246.

Dalam caption, Ayumi menyebutkan bahwa sang chef asal Jepang itu meninggal dunia pada pukul 02.15 dini hari.

Ayumi menuliskan bahwa ia melihat perjuangan ayahnya dari awal.

Unggahan Ayumi Harada (cloudfront.ne)

Ayumi juga mengungkapkan bahwa ia melihat kemajuan dan semangat ayahnya.

Ayumi melihat perjuangan papa dari awal.

SemakinHari Ayumi melihat kemajuan dan semangat Papa, Semakin Ayumi Cinta kepada papa. Papa bener benrer Hebat.

Tiada yang akan bisa ganti posisi mu di hati ku pa.

papa adalah super hero ku. Always. Always. Rest in Peace Papa.

Netizen turut mengungkapkan duka cita di akun Instagram Ayumi.

m.ausserTurut Berduka cita,semoga tenang disana..@ayummyy426

mochamadgilang17Turut berduka cita @ayummyy426

ayulidyaputrriTurut berduka cita

zaohrezakohInalillahiwainaililahirojiun..

ruuuulsInnalillahi wa inna ilaihi roji'un.. gada yg bilang 'ibu ibu' dengan khasnya lagi :

Sebelumnya, Chef Harada sempat dikabarkan sakit dan dirawat di ICU sebuah rumah sakit pada 15 Maret 2018 kemarin.(*)