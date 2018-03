Jikom Undana Adakan Kegiatan Kaderisasi, Ini Materi yang Diberikan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penulisan, Jurusan Ilmu Komunikasi (Jikom) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang menggelar kegiatan kaderisasi di Aula FISIP Undana-Kupang, Sabtu (17/3/2018).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 Wita ini diikuti 15 peserta. Para peserta adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undana.

Baca: Peringatan Dini Potensi Hujan Sporadis di Beberapa Daerah Hari Ini

Tujuan kegiatan tersebut agar anggota baru yang bergabung dengan komunitas ini diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola komunitas yang sederhana di dalam lingkup jurusan namun memiliki manfaat besar terhadap proses pembentukan karakter.

Mahasiswa saat kegiatan kaderisasi di Aula FISIP Undana Kupang, Sabtu (17/3/2018). (POS-KUPANG.COM/GORDI DONOFAN)

Model kegiatan yang dilaksanakan, yaitu penyampaian materi secara berurutan oleh tiga orang pemateri, di antaranya Aris Lawing Bara dengan materi Who Am I, Iksan Acan Armando Pua Upa dengan materi Motivasi Berorganisasi dan Umbu Wulang Paranggi dengan materi Pers dan Mahasiswa.

Baca: Memasuki Masa Pancaroba, Ini Imbauan Kepala Stasiun Meteorologi Kupang

Meskipun jumlah anggota terbilang sedikit namun tidak mematahkan semangat mereka. Mereka tampak antusias, mulai dari materi pertama tentang who am i yang membahas tentang bagaimana sebagai mahasiswa mampu mengenal dirinya sendiri hingga materi yang terakhir tentang Pers dan Mahasiswa.

Tujuan mengenal who am i, yaitu berusaha mencapai apa yang disebut The Goal of Life. "Pencapaian dari who am i ialah tercapainya The Goal of Life".

Iksan Acan Armando Pua Upa, dalam materinya menyinggung tentang bagaimana setelah menemukan jalan menuju jawaban atas who am i seorang mahasiswa perlu terlibat dalam dinamika berorganisasi. (*)