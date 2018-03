Boot Indonesia di Dallas Texas Ramai Dikunjungi

POS KUPANG.COM, TEXAS -Boot Indonesia, demikian Romo Maxi, ramai dikunjungi peserta karena selain informasi yang disiapkan berupa buku, liflet dan video ada show tenun ikat dari berbagai kabupaten yang disiapkan Dinas Pariwisata Provinsi NTT.

Cary Suprobo, salah satu warga Indonesia yang sudah 40 tahun tinggal di Amerika yang berpartisipasi memperkenalkan Indonesia mengaku bangga dengan kekayaan alam,budaya dan pariwisata Indonesia, karena itu melalui Travel Voyage Paradise , dia aktif membawa masyarakat Amerika ke Indonesia.

Maria Oterbine, salah satu warga Indonesia mengaku gembira mengikuti event ini, karena dapat berjumpa dengan warga Indonesia dan lebih dari itu ikut mensyukuri serta aktif memperkenalkan keindahan pariwisata dan budaya NTT kepada masyarakat Amerika.

Keikutsertaan KJRI Houston-Texas dalam promosi budaya dan wisata Indonesia di Dallas Texas 2018, melibatkan berbagai komponen pemerhati dan pegiat pariwisata. Kegiatan itu dihadiri diplomat KJRI Houston, yakni

Konsul Jenderal, Dr. Nana Yuliana, Konsul Ekonomi, Sylvia Shirley Malinton, Konsul Penerangan & Sosial Budaya, Romanna Sirait, Konsul Protokol & Konsuler, Kalista Siregar,

Konsul Muda Pensosbud, Karbela, Konsul Muda Ekonomi, Dian Ardhini Hapsari.

Dari non diplomatik hadir, bendahara, Rokhaenah. Hadir pula RD. Maxi Un Bria wakil dari NTT yang diundang KJRI Houston untuk ikut serta mempresentasikan dan menjelaskan The Beuty of East Nusa Tenggara Indonesia kepada pengunjung.(gem)