Toyota Launching All New Yaris Sebentar Malam

Laporan Wartawan POS_KUPANG. COM, Hermina Pello

POS_KUPANG. COM, KUPANG - - Bagi warga Kota Kupang dan sekitarnya yang ingin memiliki mobil Toyota All New Yaris, Yuk kunjungi acara launching in.

Launching All New Yaris oleh Auto Nusa Abadi sebagai dealer Toyota di NTT digelar di Atrium Lippo Plaza Kupang Sabtu (17/3/2018 pukul 19.00 wita.

Di dalam launching ini pengunjung bisa menyaksikan dan melihat kelebihan dari mobil yang baru diluncurkan, harga dan lainnya.

Kelebihan dari All New Yaris yakni bedanya cukup drastis dari exterior dan interior juga banyak penambahan fitur yang canggih, ada banyak kelebihan, fitur keselamatan cukup banyak.

Lebih stylish dan lampu Belakang ada kombinasi dengan LED, desain All New Yaris lebih agresif dan bumper dan grill lebih sporty ada lampu DRL menyatu

Kaca Spion lebih sporty dibandingkan yang lama dan ban velg 16