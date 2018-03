Tereliminasi dari Indonesian Idol, Marion Jola Bergabung di Management Artis Ini

POS-KUPANG.COM - Marion Jola akhirnya mengikuti jejak sahabatnya di Indonesian Idol, Bianca Jodie yang bergabung di manangement artis terkenal.

Management tersebut adalah Star Media Nusantara atau SMN.

Hal ini terlihat pada unggahan foto Lina Pricilla, direktur dari talent manangement tersebut.

Foto itu ia posting pada Rabu (14/3/2018) di akun Instagramnya @linapriscilla.

"We are so excited to have you in our talent management@starmedianusantara. Welcome aboard @lalamarionmj," tulisnya.

Marion Jola pun kini satu naungan management bersama Citra Shoclastika dan Ayu Ting Ting.

Sebelumnya, juri Indonesian Idol, Maia Estianty menyatakan keinginannya untuk mengajak Marion untuk bergabung bersamanya.

Bahkan, sang anak Al Ghazali juga ingin mengajak Lala bermain musik EDM bareng.

Namun tampaknya artis 17 tahun ini lebih memilih bergabung di SMN. (Fatikha Rizky Asteria N)