Arsenal bertemu CSKA di perempat final Liga Europa

POS KUPANG.COM- - Arsenal dipastikan bertemu dengan CSKA Moskow dalam perempat final Liga Europa setelah pengundian yang dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss, Jumat.



Pertemuan Arsenal dan CSKA di lapangan hijau bukan tidak mungkin merembet ke persoalan politik kedua negara, menyusul pengusiran 23 diplomat Rusia dari Inggris oleh Perdana Menteri Inggris Raya Theresia May terkait percobaan pembunuhan terhadap dua bekas mata-mata Rusia.



Tentu saja terlalu jauh menghubungkan kompetisi Liga Europa dengan hubungan bilateral kedua negara, namun May sempat mengancam menurunkan peran serta Inggris di Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia.



Jadi, tentu saja hasil undian yang mempertemukan Arsenal dengan CSKA bakal memantik banjir komentar, terutama di kalangan netizen Negeri Ratu Elizabeth II.



Arsenal dan CSKA memasuki perempat final Liga Europa dengan rekam jejak sama-sama menarik. Arsenal menderita kekalahan kandang terburuk di sepanjang sejarah kompetisi kasta kedua antarklub Eropa di tangan klub Rusia, Spartak Moskow, pada putaran pertama edisi 1982/1983 kala masih bernama Piala UEFA.



Pasukan Gudang Peluru itu juga punya catatan tak pernah menang dalam empat lawatan ke Rusia, tiga di antaranya berakhir kekalahan.



Catatan sejarah memihak pada CSKA, ketika kedua tim bertemu di fase grup Liga Champions 2007-2007. CSKA menang 1-0 di kandang dan bermain imbang tanpa gol di markas Arsenal.



Hasil undian lainnya mempertemukan wakil Jerman RB Leipzig menghadapi tim Prancis Olympique Marseille yang menjadi pertemuan perdana kedua tim. Di paruh awal musim ini Leipzig sudah berpengalaman menghadapi klub Prancis, AS Monaco, imbang 1-1 di kandang namun mengamuk 4-1 di markas lawan.



Sementara itu, Atletico Madrid akan menghadapi Sporting Lisbon dan keduanya pernah bertemu di musim inagurasi kompetisi itu menyandang nama Liga Europa pada 2009-2010 silam, di putaran 16 besar. Hasilnya skor kaca mata di Madrid dan 2-2 di Lisbon, tapi Atletico melaju hingga menjadi juara Liga Europa musim itu.



Satu laga perempat final lainnya mempertemukan wakil Austria pertama kali yang menjejakkan kaki di babak tersebut, Red Bull Sazlburg, dengan wakil Italia, Lazio. Kedua tim juga pernah bertemu di musim perdana Liga Europa, tepatnya di fase penyisihan grup, Salzburg memenangi kedua laga dengan skor serupa 2-1.



Laga pertama babak perempat final akan dilangsungkan pada 5 April dan laga kedua berlangsung sepekan berselang pada 12 April. (*)



Berikut hasil undian perempat final Liga Europa:



RB Leipzig vs Olympique Marseille