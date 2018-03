Mengenal George Peabody, Goodle Doodle Hari Ini. Pria Miskin yang Mendadak Kaya Raya

POS-KUPANG.COM- Laman utama Google hari ini, Jumat (16/3/2018) menampilkan doodle tentang George Peabody yang dikenal senagai “bapak filantropi” modern.

Lahir pada 1795 di Massachusetts, Amerika Serikat, George Peabody sempat hidup dalam kemiskinan ketika ekonomi keluarganya terpuruk dalam Perang Saudara di AS.

Lantaran tak bisa bersekolah sejak berumur 11 tahun, George Peabody memutuskan hengkang ke New York untuk bekerja di sebuah toko dan belajar secara mandiri.

George Peabody banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku di perpustakaan Y.M.C.A yang kemudian disebutnya sebagai “alma mater”. Tak lama kemudian, Peabody berhasil meraih sukses di bidang bisnis dan keuangan dengan bergabung di sebuah firma investasi.

Pada 1827, George Peabody mengunjungi London, Inggris, yang merupakan salah satu pusat finansial dunia ketika itu, dan mulai menyalurkan modal ke Amerika Serikat.

Dia juga mendirikan bank yang kelak menjadi salah sau institusi keuangan besar di AS. Kendati berhasil mengubah nasib menjadi kaya raya, George Peabody tak pernah melupakan masa lalunya yang dihabiskan dalam kemiskinan.

Itulah sebabnya Peabody turut menyibukkan diri dengan kegiatan sosial, dengan fokus khusus untuk memajukan pendidikan di daerah selatan Amerika Serikat.

Pada 16 Maret 1867, George Peabody dianugerahi penghargaan Congressional Gold Medal oleh pemerintah AS, setelah menyumbangkan uang senilai 2 juta dollar AS untuk keperluan pendidikan. Jumlah tersebut setara dengan 36 juta dollar AS dalam nilai saat ini, atau hampir Rp 500 miliar.

George Peabody pun diabadikan sebagai nama sekolah dan penghargaan Peabody Award, sebuah penghargaan atas pencapaian institusi media dalam hal storytelling.

Sukarelawan dari sekolah dasar George Peabody di San Francisco itulah yang mengerjakan mural untuk dijadikan doodle hari ini, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari keterangan di laman Google.