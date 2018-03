Ini Dia 19 Lokasi Galian C di Manggarai Timur

Laporan Wartawan Pos Kupang Com,Aris Ninu

POS KUPANG.COM,BORONG- Di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) lokasi galian C berupa pasir ada 19 lokasi. Dari 19 lokasi itu ada 4 lokasi yang masuk dalam kawasan itu

"Kalian yang sudah mendapat ijin ada 7 lokasi.Pengambilan sampel lokasi galian C di semua titik sudah diambil.Maka itu,kami akan menggelar rapat bersama Sekda Matim terkait galian C di Matim,"ujar Plt Kadis PU dan Tata Ruang Matim,Yos Marto saat melaporkan lokasi galian C kepada Bupati Matim,Drs.Yoseph Tote di Borong,Jumat (16/3/2018) sore.

Menanggapi laporan Yos tersebut,Bupati Tote meminta dinas teknis berkoordinasi dengan UPTD Pertambangan Provinsi NTT agar menyelesaikan persoalan ijin dan tempat-tempat yang masuk kawasan hutan tidak boleh ada aktivitas galian C.

"Segera koordinasi dengan UPTD Pertambangan sehingga jelas lokasi mana yang dijadikan tempat pengambilan pasir,"ujar Bupati Tote.

Bupati Tote menegaskan,lokasi galian C yang didata harus dilakukan pengkajian sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari.(*)