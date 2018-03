Kontestan Indonesian Idol yang Diselamatkan 'Wild Card', Apakah Marion Jola Bernasib Sama?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Keluarnya Marion Jola pada babak Top 6 Indonesian Idol 2018 membuat para juri ingin mengajukan wild card.

Hal itu diungkapkan artis musik Maia Estianty dalam sesi wawancara di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/3/2018).

"Ya enggak tahu, kami lagi pengin ajukan wild card. (Entah) Apakah disetujui oleh pihak-pihak yang atas, karena juri sebenarnya tidak pengin. With all the respect, kami bukannya mau mengecilkan kontestan yang lain," kata Maia mewakili juri Indonesian Idol.

Dalam perjalanannya, wild card juga pernah menyelamatkan beberapa kontestan untuk kembali masuk dan bersaing di panggung Indonesian Idol.

Namun, hingga Indonesian Idol musim kesembilan, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyelamatkan para kontestan Idol, yakni mulai dari wild card, hak veto, dan juga amnesti.

Lalu, siapa saja yang pernah diselamatkan, dan bagaimana sistemnya?

Indonesian Idol Musim Pertama

Sistem wild card sudah digunakan pada Indonesian Idol musim pertama pada 2004 lalu. Saat itu baru terpilih sembilan finalis dari babak workshop.

Untuk melengkapinya, tahap wild card pun dimainkan.