Unggah Foto Berendam Bareng Putranya di Bathtub, Nana Mirdad Dikecam Netizen. Ini Jawabannya

POS-KUPANG.COM - Pesinetron Nana Mirdad memberikan tanggapannya soal foto di akun Instagramnya yang tuai kontroversi.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Instagram @makrumpita, tampak Nana mengunggah alasannya memosting foto itu, Selasa (13/3/2018).

Mulanya, Nana Mirdad mengunggah foto mandi bersama dengan kedua anaknya, Jason Deandra White dan Sarah Deana White.

Ketiganya tampak berada di satu bathtub yang sama.

Mereka bertiga tampak begitu bahagia.

Foto tersebut tampak diabadikan di sebuah hotel mewah di Bali.

"While we try to teach our children all about life, our children teach us what life is all about," tulisnya.

Rupanya foto itu menuai kontroversi di kalangan netizen.

@comelbanget88: Makanya mba nana spy jangan gemes sm netizen , lebih selektif lg dlm memposting sesuatu. Krn beragam pemikiran orng , pasti cara pandang nya beda2.

@lia.aldeanna: Jijik apa nya sih ?? Yang heboh dikomentarin. Perasaan ini foto biasa aja. Kek gini mah biasa. Yang komentar negatif pasti orang baru “melek” deh .