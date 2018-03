Ini yang Dilakukan Dispora NTT untuk Pembinaan Atlet PPLP Tahun 2018

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM| KUPANG - Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku pengelola PPLP NTT akan mengadakan kegiatan try in bagi atlet PPLP. Kegiata ini akan digelar dalam wilayah NTT.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) NTT, Drs. Nahor Talan melalui Kabid Pembudayaan Olahraga, Frans Seles, SPd, MM, ditemui disela sela latiha antle PPLP NTT, di kompleks olahraga Oepoi Kupang, Selasa (13/3/2018).

Kegiatan try in bermaksud melakukan uji coba bagi atlet PPLP binaan Dispora Provinis NTT bertujuan diantaranya, melakukan evaluasi terhadap atlet PPPLP NTT untuk melihat sejauhmana progres dari proses latihan yang telah berlangsung sekitar tiga bulan.

Selain itu, lanjut Frans Sales, try in juga sebagai refresing bagi atlet dan pelatih dengan suasana baru dengan lokasi yang baru agar atlet tidak jenuh atau bosan dalam latihan

Pola pendekatan kepada kabupaten/kota dengan mendatangi kabupaten/kota yang ada untuk terlibat bersama dengan provinsi untuk merancang dan bersama-sama membuat sebuah even /kompetisi olahraga.

Dan, sebagai bentuk pemanduan bakat dalam memantau dan mencari atlet-atlet berbakat dan potensial untuk dikembangkan.

"Kegiatan try in dikhususkan bagi empat cabor yang dibina di sentra pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) NTT. Nomor dan kelas yang dipertadingkan/diperlombakan sesuai nomor dan kelas yg ada di PPLP sesuai cabor yang bersangkutan," jelas Frans Sales.

Menurut Frans, rencana pelaksanaan kegiatan akan berlangsung tanggal 6-7 April 2018 bertempat di Soe, Kabupaten TTS. Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT berkoordinasi dan bersurat kepada Pemkab TTS melalui Dispora dengan tembusan KONI TTS dan empat Pengkab cabor yaitu atletik, tinju, silat dan taekwondo.

"Tim dari Dispora akan turun langsung ke TTS guna melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan sarpras atau venue-venue yang akan digunakan pada kegiatan try in. Kegiatan in juga akan dirangkaikan dengan Kids Spor /olahraga anak-anak untuk empat cabor dalam konteks pembudayaan olahraga agar olahraga menjadi habit bagi anak. Hal ini dikarenakan olahraga anak -anak merupakan landasan/fundamen pembinaan olahraga prestasi," kata Frans Sales.

Frans Sales (kanan) dan dr. Nyoman Winata, SpKo, staf Kemenpora RI (Ferry Ndoen)

Untuk itu, lanjut Frans, Dispora NTT memohon dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi terkhusus masyarakat TTS pada jegiatan try in . "Kami juga mengundang kabupaten/kota yang ada di daratan Timor dapat berpartisipasi dalam kegiatan try in dimaksud," kata Frans Sales sambil mengutip Salam Olympism...Respect..Excellent.. dan Friendship (*)