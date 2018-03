Ini Kabar Gembira dari Kharisma Home and Kitchen

- bunga di Kharisma Home and Kitchen

Laporan Wartawan POS_KUPANG. COM, Hermina Pello

POS_KUPANG. COM, KUPANG - Kharisma Home and Kitchen yang berlokasi di jalan WJ Lalamentik Kupang menyediakan voucer belanja senilai satu juta rupiah.

"Ayo menangkan total voucher belanja senilai Rp 1 juta di Kharisma Home and Kitchen untuk 3 orang pemenang," kata supervisor Kharisma Home and Kitchen, Vitha pada Selasa (13/3/2018).

Vitha menjelaskan cara mendapatkan voucher tersebut yakni ikut lomba foto dengan gaya apa saja, dengan backgroud/latar belakang foto adalah area dalam toko Kharisma home and kitchen.

"Caranya, add akun facebook Kharismahomeandkitchen Kupang lalu upload fotomu dengan caption kreatifmu untuk merekomendasikan toko kharisma home and kitchen kupang ke orang orang di sekitar. .Tag ke 10 orang teman dan akun facebook kharisma home and Kitchen. Tiga foto dengan like terbanyak adalah pemenangnya, " katanya

Vitha menjelaskan pemenang pertama mendapatkan voucher belanja SEBESAR Rp 500.000, pemenang kedua mendapatkan voucher belanja sebesar Rp 300.000 dan lemenang ke-3 mendapatkan voucher belanja sebesar Rp 200.000.

" Tunggu apa lagi..ayo upload fotomu dan menangkan hadiahnya," katanya.

Kharisma Home and Kitchen merupakan pusat perlengkapan rumah tangga yang terlengkap, termurah dan terpercaya.

Kharisma Home and Kitchen menyatakan peralatan makan, masak, dapur, peralatan kebersihan, peralatan kamar mandi, sarung bantal sofa, sprei, bunga, vas bunga, home decor, lukisan, bingkai foto, gordyn tirai, bantal dan guling, suvenir, jam dinding dan lainnya. (*)