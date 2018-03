5 Pesona Marion Jola yang Membuat Banyak Orang Sakit Hati Dia Tersingkir dari Indonesian Idol 2018

POS-KUPANG.COM - Tersingkirnya Marion Jola dari Top 6 Indonesian Idol 2018 membuat banyak penggemarnya bertanya-tanya dan kecewa.

Karena Marion tersingkir setelah dia banjir pujian dari para juri.

Karena ada kontestan lainnnya yang dinilai lebih mengecewakan dari Marion.

Tapi bagaimana pun, inilah risiko dari kompetisi yang jawaranya ditentukan lewat SMS pemirsa, bukan berdasar penilaian juri yang lebih berkompeten.

Juri memang berwenang menilai dan mengomentari, tapi kekuasaan sepenuhnya di tangan SMS pemirsa RCTI.

Berikut 5 Hal Menyakitkan dari tersingkirnya Marion Jola :

1. Marion Jola bukan yang terbaik tapi ada yang Lebih Mengecewakan

Top 6 Spekta Show Indonesian Idol, Marion Jola, barangkali bukan yang terbaik.

Namun kicau di Social media menyebut ada kontestan lain yang lebih mengecewakan.

"Im not a fan of Marion but i admit her show is always magnetizing and better than Ghea #IdolSpektaTop6, (Saya nggak ngefans Marion, tapi saya akui kalau penampilannya selalu menghadirkan magnet dibanding Ghea," kicau seorang penggemar Indonesian Idol seperti TribunStyle.com kutip dari akun Twitter @berliandraa.