4 Momen Penting dan Tak Terlupakan Marion Jola Selama Berada di Indonesian Idol. Bikin Baper

POS-KUPANG.COM- Sosok Marion Jola selalu berhasil merebut perhatian publik hingga warganet.

Kemampuan bernyanyi hingga wajah menawannya selalu membuat kontestan asal Kupang itu menjadi pusat perhatian.

Setelah selalu berhasil memukau juri hingga penonton di rumah, langkah gadis Sumba tersebut di panggung Indonesian Idol akhirnya terhenti.

Marion tidak bisa lanjut ke babak lima besar setelah dirinya disebut sebagai kontestan yang meraih poling terendah, Senin (12/3/2018) kemarin.

Keberadaan Marion di Indonesian idol sudah memberikan warna baru dalam ajang pencarian bakat yang tayang di RCTI tersebut.

Berikut ini POS-KUPANG.COM akan merangkum momen tak terlupakan Marion Jola selama menjadi kontestan Indonesian Idol.

1. Tampil Memukau Saat Audisi

Kehadiran Marion Jola saat audisi langsung menarik perhatian para juri pria.

Saat itu ia mengenakan atasan out off shoulder warna merah bermotif floral dan bawahan mini skirt.

Dia membawakan lagu That's What I Like (Bruno Mars) dan Siapkah Kau Tuk Jatuh CInta Lagi (HIVI).