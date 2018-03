Yupiter Kesal Genangan Air di Depan Hotel Astiti Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Warga Kuanino, Yupiter Hoisala (58), mengaku kesal lantaran setiap hari selalu melihat genangan air di depan Hotel Astiti di Jalan Jenderal Sudirman, Kuanino-Kupang.

Yupiter mengaku, setiap hari memperhatikan banyak kendaraan melintasi jalur itu selalu macet. Kalau selesai hujan air di tempat itu tergenang sepanjang jalan.

Ia mengatakan, hari ini air tidak tergenang karena hujannya tidak besar sehingga air tidak meluap. Tapi di got pasti air tergenang terus.

"Kami lihat tiap hari Pak. Ini sudah agak baik. Kalau hujan sedikit saja pasti air meluap sampai depan tokoh Gramedia. Kami kesal sekali," papar Yupiter, ketika ditemui Pos- Kupang.Com di depan Hotel Astiti Kupang, Senin (12/3/2018).

Yupiter mengatakan, persoalan yang terjadi adalah karena drainase sudah tersumbat oleh sampah sehigga air tidak mengalir melalui drainase tapi bocor ke badan jalan.

"Coba kalau hujan pasti air tergenang hampir seluruh badan jalan hingga lampur merah ke arah Polda. Karena selama ini banyak mobil antre melalui lintasan ini. Kami kesal sekali, " ujar Yupiter.

Warga lain, Tedis Nadi mengaku, drainase di kiri dan kanan jalan depan Hotel Astiti sudah tidak berfungsi lagi sehingga air meluap kemana-mana.

"Got semua sudah tidak berfungsi Pak. Coba lihat yang di depan hotel itu air tergenang dalam got. Got sudah sumbat oleh sampah," ujar Tedis Nadi.

Nadi berharap kepada pihak berwenang agar memperhatikan ruas jalan dan drainase di Jalan Jenderal Sudirman Kuonino.

"Kalau lepas begini saja pasti aspal akan rusak. Air tergenang dimana-mana. Semoga dinas datang lihat kondisi ini. Kalau saat ini mungkin tidak terlalu tapi coba kalau hujan pasti akan banjir disini, " harap Nadi.

Pantauan Pos-Kupang.Com, drainase di kiri dan kanan jalan di depan Hotel Astiti tidak berfungsi. Air tampak tergenang dalam got. Selain itu banyak sampah yang menumpuk dan ada yang berserakan di badan jalan. (*)