Sandhy Sondoro Berhasil Raih Penghargaan di Ajang Musik Internasional

POS-KUPANG.COM - Jarang tersorot media gosip, penyanyi pria satu ini berhasil mencuri perhatian khalayak.

Bukan dengan berita sensasi, melainkan karena prestasi yang berhasil diraihnya.

Penyanyi solo pria, Sandhy Sondoro, berhasil mengharumkan nama Indonesia.

Sandhy Sondoro berhasil mendapat penghargaan pada ajang The First Ceremony of International Professional Bravo Music Awards yang digelar pada Sabtu (10/3/2018) di The State Kremlin Palace, Moskow, Rusia.

Sandhy meraih penghargaan untuk kategori The Best Foreign Artist of 2018

Di ajang tersebut, Sandhy tampil membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul "End of the Rainbow".

Banyak penyanyi-penyanyi papan atas dari Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Kazakhstan yang tampil bersama Sandhy Sondoro.

Tak hanya itu, Bravo Awards juga dimeriahkan oleh penyanyi legendaris dunia, yaitu Duran Duran, Zaz, Seal, Europe, dan Eros Ramazzotti.