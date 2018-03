Gelar Sesi Pemotretan, Nikita Willy Jawab Kabar Akan Dinikahi Indra Priawan!

POS-KUPANG.COM--Belum lama ini, pesinetron Nikita Willy dan kekasihnya, pengusaha Indra Priawan, melakukan sebuah sesi pemotretan.

Fotografer wanita, Diera Bachir, ditunjuk sebagai orang yang mengabadikan momen manis itu.

Nikita Willy (Instagram/@dierabachir)

Ada yang menyebutkan kalau sesi foto itu sengaja dilakukan karena mereka berdua akan segera menggelar pernikahan.

Nikita Willy dan Indra Priawan. ((Instagram/@dierabachir))

Foto dengan caption "The One You Trust" tersebut banyak disebut netizen sebagai foto pre-wedding mereka.

"Kamu married ya? Klarifikasi dong," tanya salah satu netizen.

Namun, Nikita membantah bahwa dirinya telah berencana menikah dengan sang kekasih yang sudah satu tahun menjalin hubungan dengannya.

Nikita Willy (Instagram/@dierabachir)

"Enggak ada (rencana nikah) sih," ungkap Nikita Willy saat ditemui Grid.ID di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, Minggu (11/3/2018).

Saat ditanya lebih lanjut kapan akan merencanakan pernikahan, Nikita malah mengelak untuk tidak membicarakan hal tersebut.

"Doain saja yang terbaik, tapi belum mau omongin itu," tandasnya. (*)