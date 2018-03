Ini Salah Satu Prestasi Kopdit Swasti Sari

Laporan Wartawan POS_KUPANG. COM, Hermina Pello

POS_KUPANG. COM, KUPANG - - Bagi anggota Kopdit Swasti Sari tidak perlu lagi khawatir karena dalam waktu dekat yakni bulan April 2018, manajemen akan segera memasang mesin ATM di tiga lokasi yakni di kantor Kopdit swasti sari, Transmart Carrefour Kupang dan Lippo Plaza Kupang.

"Kami sudah melakukan survei di tiga lokasi dan kalau oke maka kami akan pasang di cabang lainnya, katanya.

Menurutnya, menggunakan ATM inj merupakan kemauan anggota ditawarkan enam tahun lalu.

" Soal satu dua orang keberatan dengan biaya Rp 3000 per bulan mungkin ada tapi ada sekian puluh ribu anggota mengharapkan ada atm. Biaya pembebanan Rp 3000 per bulan sangat kecil dibandingkan dengan lainnya," katanya

Biaya ini, katanya salah satunya perawatan mesin dan kontrak.

" Kita kontrak Rp 90 juta per tahun kalau pasang tiga sampai empat titik maka biaya sekitar 200 juga per tahun.

Sementara ini sangat kecil.. Kalau dengan pembebanan ini tidak cukup maka manajemen yang harus menanggungnya," katanya sambil menambahkan RAT gelombang satu sampai 3 setuju untuk menggunakan ATM dengan biaya Rp 3000 per bulan. (*)