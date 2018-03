Jefry Senang Masyarakat Antusias Ikut Open House Apple Tree Preschool

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Maria AE Toda

POS KUPANG.COM |Kupang- Open house yang digelar Apple Tree preschool Sabtu (10/3/2018) ternyata banyak manarik perhatian masyarakat Kota Kupang yang juga menyertakan anak-anaknya untuk ikut dalam kegiatan ini.

Saat memasuki lobi Apple tree preschool sudah banyak.orangtua dan juga anak-anak yang berlarian kesana kemari sambil memegang kertas gambar, crayon dan ada juga yang sudah berdandan cantik untuk tampil dalam beberapa kompetisi yang digelar.

Managing Director PT Gunung Mas Citra Mandiri tempat Apple Tree Preschool bernaung saat ditemui di sela-sela kegiatan mengungkapkan kebahagiaanya melihat antusasme masyarakat yang luar biasa dalam kegiatan yang digelar pihaknya.

" Luar biasa saya senang sekali target kita 600 pengunjung tapi sejak.pagi tadi sudah lebih dari 600 pengunjung. Sedangkan untuk pesertanya yaitu anak-anak kita dapat 203 peserta," ujarnya.

Kegiatan yang dibuka tepat pukul 9.00 Wita ini menurut Jefry merupakan kegiatan tahunan Apple tree di seluruh cabangnya di Indonesia yang kini sudah berjumlah 16 cabang. Open house bertema color festival ini bertujuan untuk memeperkenalkan Apple tree preschool kepada masyarakat Kota Kupang.

" Kami berharap agar masyarakat yang belum mengenal apple tree bisa kenal dan juga bisa mempercayakan kami untuk membimbing anak-anak mereka," ujar Jefry.

Dengan kurikulum nasional plus dimana kurikulum.nasional digabungkan dengan kurikulum Singapura yang merupakan kurikulum terbaik Se Asia Tenggara, ,penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai bahasa instruksional dalam pengajaran, Pengajar yang profesional, fasilitas yang lengkap serta sistem pengamanan yang bagus Apple Tree siap.menjadi pengajar anak-anak masyarakat Kota Kupang.

" Antar jemput anak sekolah kami sangat ketat. Orangtua boleh masuk sampai ke lobi dan gedung sekolah kemudian harus.mengambil pick up card untuk menjemput kembali anak di exit door. Saat menjemput harus membawa pick up card mereka harus bawa pick up card supaya kemanan terjamin. Kami lakukan ini untuk keamanan siswa/i kami," lanjut Jefry.

Pantauan Pos Kupang di dalam ruangan perlombaan terdapat beberapa stand yang sudah dibangun dan dipenuhi pengunjung yang mau melihat anak-anak mereka berkompetisi. Di tengah ruangan juga terdapat panggung utama yang digunakan peserta lomba bakat yang langsung dinilai oleh juri. Ada juga tempat untuk.melukis wajah. Banyak anak-anak yang tertarik dengan kegiatan ini terlihat dari banyaknya yang mengantri untuk dilukis wajahnya.

Acara berlangsung hingga pukul 14.00 Wita dengan diakhiri pemberian hadiah pada para jawara lomba. (*)