Ayo Buruan Dapatkan Voucer Belanja Hingga Rp 1 Juta di Informa Lippo Plaza Kupang

Laporan Wartawan POS_KUPANG. COM, Hermina Pello

POS KUPANG. COM, KUPANG - - Informa Lippo Plaza Kupang menyediakan pilihan Furniture yg mengikuti trend up to date yg tidak dimiliki toko furniture yg ada di Kupang .

Semua model dan gaya design tersedia untuk menyesuaikan style atau gaya rumah, atau kantor anda.

Saat ini Informa Lippo Plaza Kupang memberi Promo mulai kemarin hingga 11 Maret 2018. Ayo dapatkan voucher belanja hingga 1 juta rupiah dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Manajer Informa Lippo Plaza Kupang, Ali yang diwawancarai Jumat (9 /3/2018) mengatakan Informa hadir untuk memenuhi kebutuhan dan semakin besarnya minat belanja masyarakat Kupang akhir akhir ini

"Informa adalah toko furniture terbesar terlengkap di Indonesia dan cabang di Kupang terletak di Lippo Kupang. Informa Kupang siap memanjakan masyarakat Kupang yang ingin mempercantik rumah, kantor atau tempat bisnis," katanya.

Ali mengungkapkanm masyarakat jangan terjebak dengan model yang sama di toko furniture lain. Karena Informa memiliki keunggulan kualitas yge tidak dimiliki toko furniture yang lain

" Dan hanya di Informa pembelian furniture bapak ibu akan mendapatkan perlindungan selama satu sampai dengan dua tahun dengan persyaratan dan ketentuan berlaku. dengan nama FURNIPRO (Furniture Protection).

Informa satu satunya di Indonesia yang mempunyai perlindungan furniture ini," jelas

Untuk Instansi pemerintahan atau perorangan, Informa juga sediakan juga Faktur Pajak yang dapat diberikan atau dicetakan kepada customer.

Saat ini Informa juga menyediakan penjualan elektronik seperti televisi, kulkas dsb beserta discon yang sangat menarik.

"Nah tunggu apalagi ayo nikmati belanja smart dan hemat di Informa Lippo Kupang. Bagi masyarakat Kupang yang ingin mengisi perabot rumah dan juga kantor tetapi bingung untuk design interior dan cara menata letak furniture. Informa juga menyediakan jasa Designer yang akan membantu anda memberikan solusi design interior lewat gambar 3D, " jelasnya. (*)