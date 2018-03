Ho Oponopono, Lagu Ini Sangat Terkenal di Dunia, Bisa Hilangkan Stres, Coba Dengarkan

POS-KUPANG.COM - Ho Oponopono. Itu adalah judul lagu yang sangat terkenal di seuruh dunia. Lagu ini dianggap bisa menghilangkan stress.

Pernah mendengar tentang lagu Ho'oponopono? Kalau belum, satu hal yang perlu kamu tahu: lagu ini menjadi fasilitas manajemen stres diri yang digunakan banyak orang sukses di dunia. Penelitian ilmiah mengungkap bahwa lagu ini dapat meningkatkan taraf kedamaian hidup dalam cara yang sederhana. Wow, menarik juga!

Baca: VIDEO 14 Menit Ini Membuka Mata Anda Soal Proses Pembuahan Sampai Kelahiran Manusia

Baca: Hei Pria, Jangan Mengejar Wanita dengan Cara Murahan, Ganti Strategi, Ini Tipsnya

Baca: 10 Tips LDR Alias Pacaran Jarak Jauh Ini Bisa Bikin Hubunganmu Langgeng Sampai Pernikahan

Baca: Hei Wanita, Milikilah 17 Sifat Ini Agar Disukai dan Dikagumi oleh Pria

Ini adalah sejumlah fakta tentang lagu Ho'oponopono :

1. Hanya ada 4 kata utama dalam lagu ini yakni :

Lagu ini hanya mengungkapkan empat kalimat yakni : Saya menyesal, maafkan saya, terimakasih, saya mencintaimu. Empat kalimat itu adalah kata yang diberikan Tuhan untuk dilakukan oleh setiap umat di dunia. Ini liriknya:

I'm Sory, Please Forgive Me, I Thank You, and I Love You.