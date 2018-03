Geser Bill Gates, CEO Amazon Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya di Dunia Versi Majalah Forbes

POS-KUPANG.COM - Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di dunia untuk tahun 2018.

Forbes menyusun daftar yang memuat 2.208 orang paling kaya di dunia dari 72 negara.

Pada tahun 2018 ini, total kekayaan mereka mencapai 9,1 triliun dollar AS, meningkat 18 persen dibandingkan tahun lalu.

Adapun kekayaan mereka rata-rata mencapai 4,1 miliar dollar AS.

Pendiri dan CEO Amazon Jeff Bezos kini menduduki peringkat pertama dalam daftar orang terkaya di dunia.

Menurut Kompas.com yang mengutip Forbes, Rabu (7/3/2018), kekayaan Bezos melompat lebih dari 39 miliar dollar AS menjadi 112 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.534,4 triliun (kurs Rp 13.700 per dollar AS).

Bezos berhasil menggeser posisi pendiri Microsoft Bill Gates yang selama bertahun-tahun menduduki peringkat teratas daftar tersebut.

Kekayaan Gates kini tercatat sebesar 90 miliar dollar AS.

Berikut ini adalah daftar 10 besar orang terkaya di dunia versi Forbes.